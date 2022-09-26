Надымская прокуратура заставила власти убрать три несанкционированные свалки

Фото: прокуратура ЯНАО

Надымская прокуратура добилась того, чтобы в границе города убрали три несанкционированные свалки. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, обнаружить отходы удалось благодаря проверке, проведенной в рамках соблюдения требований природоохранного законодательства.

- В ходе надзорных мероприятий на территории муниципального образования обнаружены три несанкционированные свалки. В связи с этим городской прокурор внес главе местной администрации представление, а также направил в суд соответствующие иски, - прокомментировали в надзорном органе.

Фото: прокуратура ЯНАО

В итоге суд полностью встал на сторону гособвинителя, обязав мэрию убрать мусор. На данный момент свалки ликвидированы.

Напоминаем, что минувшей весной прокуратура обнаружила в городе 17 несанкционированных свалок.