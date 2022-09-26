В Лабытнанги завершается преображение двора по улицам Гагарина и Дзержинского

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается преображение двора по ул. Гагарина, 40 и ул. Дзержинского, 2. Как отметила глава города Марина Трескова, это пример комплексного подхода в благоустройстве.

- В этом году благодаря национальному проекту «Жилье и городская» среда здесь укладывают асфальт, делают удобные тротуары и освещение, устанавливают лавочки и урны, - сказала градоначальница.

Кстати, планы по замене старого игрового комплекса поддержал лично губернатор. Современная игровая площадка с травмобезопасным покрытием обязательно привлечет детвору. Кроме того, на территории появились граффити, посвященные Правилам дорожного движения.

Также по просьбе людей ведется ремонт проезд возле молочной кухни (система водоотведения предусмотрена).

Окончание работ запланировано на ближайшее время.