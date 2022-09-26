В Салехарде открылся крупнейший спортивно-игровой комплекс

Фото: медиацентр "Салехард"

В салехардском мкр. Удача открылся крупнейший спортивно-игровой комплекс. На территории площадью более трех тысяч квадратных метров расположились детские игровые комплексы, спортивная зона и поле для мини-футбола, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова благоустроенные территории появляются и в отдаленных районах города. Мы делаем уклон на большие площадки с несколькими функциональными зонами, которые будут интересны разным возрастным категориям. Думаю, что особый спрос будет у воспитанников рядом находящихся детского сада и центра единоборств «Северный характер», - прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

Фото: медиацентр "Салехард"

Дополнительно рядом с площадкой организована вместительная парковка, а также проведено озеленение и освещение.

В ближайшее время в Салехарде откроются еще две общественные площадки: у «Геолога» и на ул. Маяковского.