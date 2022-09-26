Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое высадят 450 хвойных деревьев. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов в своих соцсетях.

- В прошлом году, благодаря окружной поддержке, в городе начался эксперимент по высадке взрослых деревьев-крупномеров. Было высажено 160 елей. Выбрали деревья подходящие нашему климату. Это ель, сибирский кедр, сосна кедровая, будут даже голубые ели. Они выдерживают морозы и сильные ветры, а этого у нас не занимать, - подчеркнул градоначальник.

Перед наступлением зимы деревья обработают органоминеральными смесями. Это дополнительное питание поможет растениям пережить суровые холода. Деревья, которые не приживутся, заменят в рамках гарантийных обязательств.