В Лабытнанги женщина купила сырок с плесенью. Фото - "Лабытнанги Info" в ВК.

В одном из магазинов Лабытнанги женщина купила сырок с плесенью. Горожанка, которая не первый раз приобретает подобный товар, заявляет, что «чаша уже переполнена».

«Уже не первый раз сталкиваемся с магазином «Смак», абсолютно безответственным отношением с людям. Всегда ходим в этом магазин, потому что «у дома». Прецеденты через день! Никогда не ругаемся, не приносим, но тут уже, правда, чаша переполнена. Покупатели, смотрите, что покупают в этом магазине ваши дети! Потом не знаем, от чего у детей живот болит», – рассказала местная жительница.

Другая женщина сообщила о том, что тут же приобрела, как потом оказалось, два тухлых, зелёных, покрытых плесенью глазированных сырка: «Попросила обратить внимание на эти продукты. Причем, срок годности у них еще не истек, так как составляет 1 год. Я подумала, что это опечатка, но нет. Продавец сказал, что такое может быть, типа они длительного хранения, как молоко. Вчера зашла, смотрю, эти сырки до сих пор в продаже. И вот ещё одна жалоба...»

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в университете Сургута студенту продали блюдо с «существом, которое шевелилось». Случай описан в местной группе в социальных сетях «Черный список Сургут».

«В столовой главного корпуса СурГУ на обед купил мясо по-французски. Но блюдо было подано с деликатесом. Данное существо шевелилось, подавало признаки жизни, ползало по тарелке, радовалось своему существованию. После того, как я отнес это к кассиру, мне сказали в крайне грубой форме, что я сам подкинул, а об извинениях и возврате средств (к слову, чек в данной столовой никогда не выдают) даже не подумали. Спасибо за прекрасный обед!», – пишет студент.