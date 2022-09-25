В Ноябрьске выпал первый снег. Фото - "Происшествия Ноябрьск" в ВК.

В Ноябрьске выпал первый снег. Местные жители поделились своей радостью в социальных сетях: «Ура! Скоро будим лепить снеговиков».

Однако не все рады такой погоде, вспоминая прорехи в работе коммунальщиков: «Скоро будет пост о том, что снег не чистят и не вывозят...».

Кстати, по данным Главного управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, завтра на Ямале ожидается переменная облачность. Возможно выпадение атмосферных осадков в виде снега.