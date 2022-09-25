Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 сентября 2022 года: заболели еще 144 человека

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 сентября 2022 года увеличилось на 144. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 сентября 2022 года увеличилось на 144. Всего с начала пандемии ковид подхватили 145 512 человек.

По состоянию на 25 сентября 2022 года в стране за сутки госпитализировано 1 936 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября 2022 года. Выявлено 46 758 новых случаев. Умерло за сутки 95 человек.