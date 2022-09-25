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Здоровье25 сентября 2022 9:49

Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 сентября 2022 года: заболели еще 144 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 сентября 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 сентября 2022 года увеличилось на 144.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 сентября 2022 года увеличилось на 144.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 сентября 2022 года увеличилось на 144. Всего с начала пандемии ковид подхватили 145 512 человек.

По состоянию на 25 сентября 2022 года в стране за сутки госпитализировано 1 936 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября 2022 года. Выявлено 46 758 новых случаев. Умерло за сутки 95 человек.