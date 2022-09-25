На Ямале на время отменили рейсы теплохода от Салехарда до Березово. ФОТО: VK.COM ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ ЯМАЛА.

На Ямале с завтрашнего дня, 26 сентября, на время отменяются рейсы теплохода от Салехарда до Березово. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

– С 26 сентября по маршруту Салехард – Шурышкары – Мужи перевозки будут осуществляться ежедневно, – отметили в ведомстве.

Оперативную информацию можно уточнить в справочной службе перевозчика «Северречфлот»: 8 (800) 350-63-90 ежедневно с 05.00 до 20.00.