«Курят, матерятся». Жители Ноябрьска в шоке от поведения подростков в местном парке

Жители Ноябрьска в шоке от поведения подростков в местном парке. Фото: c cайта 2ГИС

Жители Ноябрьска в шоке от поведения подростков в Детском парке. Об этом они написали в социальных сетях.

«Дети собираются, курят, матерятся – кто на что горазд! Решили вчера вечером с маленьким ребёнком сходить в парк, на входе нас встретили толпы подростков – все шмалят дудки. На весь парк играла колонка, с которой был один мат. Ребенок подошел к батутам мой и прыгает, подходят трое, лет 10: «Пусть он уйдет», я говорю – попрыгает и уйдёт, они меня достали так! Прошу принять меры. Это не Детский парк, а сборище, я не знаю даже, как назвать. С детьми туда пойти погулять невозможно .Примите меры, соответствующие органы!», – пишет женщина в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

Ей возразили: «Мы так же матерились, а ещё катались на автобусах, ржали как лошади, сидели в подъездах – тоже ржали и шумели, нас никто не выгонял. Время идет вперед, вы хотите сказать, что подростки плохие... Но мы такие же были!»; «Вышли прогуляться, и в каждом своем шаге недовольны действиями окружающих. Я вот тоже недавно ходила прогуляться в Детский парк, ничего такого не увидела, так как была занята детьми и не обращала внимание на окружающих. Смотрите за своим ребенком, он когда-то тоже вырастет и будет творить такую же дичь», – уверены комментаторы.