В Тарко-Сале мошенники обманом забрали деньги у 55-летней женщины, представившись работниками банка Фото: Татьяна Коркина

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с банковского счета 55-летней местной жительницы. Женщина сама обратилась в полицию Пуровского района 21 сентября 2022 и сообщила, что у неё украли деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, женщине на мобильный звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковского учреждения. Они убедили её сообщить пин-коды от кредитной банковской карточки, что та и сделала. Женщина сообщила им персональные данные, после чего с её счета списали 46,6 тысяч рублей. О том, что её обманули, женщина поняла тогда, когда ей стали поступать оповещения о необходимости погасить кредит.

Сейчас полицейские ищут людей, которые причастны к совершению преступления.

БДИ!

Полиция в очередной раз напоминает, что банковские работники никогда не будут спрашивать персональные данные банковских карт, коды и пароли.