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Происшествия23 сентября 2022 12:04

Пенсионер из Ноябрьска выращивал в своем доме коноплю

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Фото: Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Пенсионер из Ноябрьска развернул в своем доме незаконный сад. У мужчины при осмотре места жительства и его автомобиля обнаружено и изъято 6 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения. Это случилось во время оперативно-розыскных мероприятий в ПСО «Мечта» города Ноябрьска.

- Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством массой более 390 граммов. Также в ходе осмотра в доме были обнаружены кусты конопли в количестве 136 штук, которые, согласно заключению экспертизы, являются наркосодержащими растениями конопли - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас 60-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.