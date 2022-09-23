Пенсионер из Ноябрьска выращивал в своем доме коноплю

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Пенсионер из Ноябрьска развернул в своем доме незаконный сад. У мужчины при осмотре места жительства и его автомобиля обнаружено и изъято 6 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения. Это случилось во время оперативно-розыскных мероприятий в ПСО «Мечта» города Ноябрьска.

- Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством массой более 390 граммов. Также в ходе осмотра в доме были обнаружены кусты конопли в количестве 136 штук, которые, согласно заключению экспертизы, являются наркосодержащими растениями конопли - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас 60-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.