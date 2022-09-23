Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 сентября 2022 года: заболели еще 286 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 сентября 2022 года увеличилось на 286. Всего с начала пандемии ковид подхватили 145 063 человека. Госпитализировано 11 человек. За весь период от коронавируса на Ямале скончались 1 044 человека.

В России коронавирусом заболели еще 53 335 человек, за весь период пандемии заболели20 694 894 жителей страны. За день госпитализировано 3 915. За сутки в России умерли 104 человек с подтвержденным COVID-19, за весь период умерли 386 551 человек.