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Происшествия23 сентября 2022 8:33

В Муравленко за ложный донос оштрафовали мужчину

Он заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей
Виктория Терина
В Муравленко за ложный донос оштрафовали мужчину

В Муравленко за ложный донос оштрафовали мужчину

Фото: Татьяна Коркина

В июне 2022 года в Муравленко житель города заявил, что у него украли автомобиль. Но во время проверки полицейские выяснили, что данное заявление является ложным, после чего мужчина признался в том, что сообщил в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о совершении преступления.

- По данному факту следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» - рассказали в пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Суд признал его виновным и приговорил к наказанию в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.