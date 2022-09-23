В Муравленко за ложный донос оштрафовали мужчину Фото: Татьяна Коркина

В июне 2022 года в Муравленко житель города заявил, что у него украли автомобиль. Но во время проверки полицейские выяснили, что данное заявление является ложным, после чего мужчина признался в том, что сообщил в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о совершении преступления.

- По данному факту следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» - рассказали в пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Суд признал его виновным и приговорил к наказанию в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.