На Ямале задержан подозреваемый в убийстве и нападении на сотрудника правоохранительных органов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале расследуется уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве и применении насилия к представителю власти.

Как рассказали в следственном комитете Ямала, в селе Овгорт Шурышкарского района в частном доме нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работали силовики. В результате грамотно проведенных следственных мероприятий они нашли местный житель, подозреваемый в убийстве. Когда задержанного доставили в участковый пункт полиции он напал на сотрудника правоохранительных органов.

- Следствием назначена комплексная судебно-криминалистическая экспертиза, проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, устанавливаются и допрашиваются свидетели - рассказали в СУ СК РФ по ЯНАО.

Ранее 47-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против личности, в том числе и за убийство.

Сейчас подозреваемый задержан.