Ноябрьские поисковики нашли останки 14 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: Администрация Ноябрьска

Ноябрьские поисковики вернулись домой из Всероссийской экспедиции по увековечиванию памяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны «Вахта Памяти - 2022». Об этом сообщили в администрации Ноябрьска.

Экспедиция проходила в Торопецком районе Тверской области. За 2 недели поисковики сводного поискового отряда «Виталис», поискового отряда «Северный корпус» и поисково-исследовательского отряда «Память» были подняты останки 14 бойцов РККА и сделано 3 добора.

В память о погибших героях возложили венки на Братском Кладбище сельского поселения Плоскошь, на котором присутствовал глава поселения Киристай Иван Иванович. В городе Торопец нашим бойцам и руководителям отрядов торжественно вручили благодарности от администрации Торопецкого района.