Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 13:44

В Губкинском 10-летнего мальчика покусала бездомная собака и он получил компенсацию через суд

В суд обратилась прокуратура
Виктория Терина
В Губкинском 10-летнего мальчика покусала бездомная собака и он получил компенсацию через суд

В Губкинском 10-летнего мальчика покусала бездомная собака и он получил компенсацию через суд

Фото: Юлия Кучеренко

В Губкинском 10-летний мальчик пострадал от нападения безнадзорной собаки. Прокуратура организовала проверку и добилась от администрации города Губкинского компенсации морального вреда для ребенка.

- В марте 2022 года 10-летний мальчик пострадал от нападения безнадзорной собаки. В результате у ребенка диагностирована рваная рана, что причинила моральные страдания - сообщили в окружной прокуратуре.

Прокурор города в интересах мальчика обратился с иском в суд. Суд удовлетворил требования прокурора и с муниципалитета в пользу несовершеннолетнего взыскана соответствующая компенсация в размере 20 тысяч рублей.