В Губкинском 10-летнего мальчика покусала бездомная собака и он получил компенсацию через суд Фото: Юлия Кучеренко

В Губкинском 10-летний мальчик пострадал от нападения безнадзорной собаки. Прокуратура организовала проверку и добилась от администрации города Губкинского компенсации морального вреда для ребенка.

- В марте 2022 года 10-летний мальчик пострадал от нападения безнадзорной собаки. В результате у ребенка диагностирована рваная рана, что причинила моральные страдания - сообщили в окружной прокуратуре.

Прокурор города в интересах мальчика обратился с иском в суд. Суд удовлетворил требования прокурора и с муниципалитета в пользу несовершеннолетнего взыскана соответствующая компенсация в размере 20 тысяч рублей.