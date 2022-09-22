В Новом Уренгое накажут вахтовиков, которые оскорбили полицейских Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое двое рабочих - вахтовиков подозреваются в оскорблении полицейских.

Это произошло в июне 2022 года в помещении аэропорта пьяный вахтовик, нарушавший общественный порядок, публично оскорбил полицейского, который его усмирял. А в июле 2022 года другой мужчина, также нетрезвый и нарушавший общественный порядок в вагоне пассажирского поезда, публично оскорбил сотрудника Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений - сообщают в СУ СК РФ по ЯНАО.

СК России напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием и оскорблением представителей власти.