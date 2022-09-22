На Ямале выберут лучших мастеров народных и художественных промыслов

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале вновь выберут лучших мастеров народных и художественных промыслов. Власти региона объявили о начале приема документу на конкурс о присвоении почетного звания «Мастер народных художественных промыслов и ремесел ЯНАО».

Как отмечают на сайте правительства округа, конкурс проводится ежегодно. Выбирают двоих победителей, каждому из них полагается удостоверение и нагрудный знак, а также выплата в размере 80 тысяч рублей. Документы принимает окружной департамент культуры до 1 октября.

Заявку могут подать физические и юридические лица, в том числе сами претенденты.

- Звание «Мастер народных художественных промыслов и ремесел ЯНАО» присваивается с 2005 года. За это время его обладателями стали 46 ямальских мастеров, внесших вклад в развитие и сохранение самобытного искусства народов Севера. С этого года звание приобрело статус «почетное» - сообщили на сайте Правительство ЯНАО.