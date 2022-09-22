В Надыме осудили нарушителя, который ударил полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Надыме вынесен приговор против местного жителя, мужчина признан виновным в нападении на полицейского.

Это произошло, когда сотрудники полиции при патрулировании улиц заметили пьяного мужчину. Правонарушитель, пытаясь сбежать от представителей правоохранительных органов и избежать ответственности, ударил одного из полицейских ногой по туловищу.

- Следствием по уголовному делу выполнен комплекс необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведена судебная медицинская экспертиза - пояснили в СУ СК РФ по ЯНАО.

Суд назначил северянину наказание в виде 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на 10 месяцев.