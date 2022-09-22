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Здоровье22 сентября 2022 8:51

Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 сентября 2022 года: заболели еще 229 человек

Новых смертельных случаев не зарегистрировано
Виктория Терина
Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 сентября 2022 года: заболели еще 229 человека

Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 сентября 2022 года: заболели еще 229 человека

Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 сентября 2022 года увеличилось на 229. Всего с начала пандемии ковид подхватили 144 777 человека. Госпитализировано 10 человек. За весь период от коронавируса на Ямале скончались 1 044 человека.

В России коронавирусом заболели еще 53 457 человек, за весь период пандемии заболели 20 641 559 жителей страны. За день госпитализировано 3 719. За сутки в России умерли 106 человек с подтвержденным COVID-19, за весь период умерли 386 447 человек.