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Общество22 сентября 2022 8:31

Врач Надымской ЦРБ Евгений Черепанов получил государственную награду

Он получил медаль Луки Крымского за многолетнюю плодотворную работу
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал "Ямал Официально"

Фото: телеграм-канал "Ямал Официально"

Врач Надымской ЦРБ Евгений Черепанов получил государственную награду. Об этом сообщается на портале правовой информации.

- Указ. Наградить Евгения Черепанова — врача Надымской центральной районной больницы медалью Луки Крымского, - уточняется в документах на портале.

Власти ЯНАО подтвердили, что Евгений Черепанов получит медаль Луки Крымского за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и вклад в борьбу с коронавирусом. Черепанов в профессии доктор уже 27 лет. В больнице Надыма он работает с 2005 года, с июля этого года занимает должность заместителя главного врача по медицинской части.