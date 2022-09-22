Фото: телеграм-канал "Ямал Официально"

Врач Надымской ЦРБ Евгений Черепанов получил государственную награду. Об этом сообщается на портале правовой информации.

- Указ. Наградить Евгения Черепанова — врача Надымской центральной районной больницы медалью Луки Крымского, - уточняется в документах на портале.

Власти ЯНАО подтвердили, что Евгений Черепанов получит медаль Луки Крымского за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и вклад в борьбу с коронавирусом. Черепанов в профессии доктор уже 27 лет. В больнице Надыма он работает с 2005 года, с июля этого года занимает должность заместителя главного врача по медицинской части.