Фото: официальная страница Администрации Надымского района в соцсети

В Надыме прошла очередная акция по посадке деревьев. В этот раз старожилы города собрались в парке культуры и отдыха имени Е.Ф. Козлова. Об этом рассказали на официальной странице Администрации Надымского района.

Теперь в парке есть 300 саженцев кедра, сосны, рябины, березы и осины. Участниками акции стали первопроходцы, принимавшие участие в строительстве Надыма. Они не раз садили деревья в 70-ых и 80-ых годах прошлого столетия. А сегодня добровольцы продолжили старую традицию сентябрьского озеленения города.

- Уверен, растения, посаженные с любовью и заботой, приживутся и станут украшением города, символом жизни, единства и силы, - отметил глава района Дмитрий Жаромских.