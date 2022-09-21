Выдающийся педагог Шалва Амонашвили встретится с учителями и родителями в Салехарде

Фото: Правительство ЯНАО

Выдающийся педагог Шалва Амонашвили встретится с учителями и родителями и поговорит с ямальцами о гуманной педагогике. Он считается легендой отечественной педагогики и является разработчиком оригинальной концепции, которая ориентирована на личность ребенка, абсолютное отрицание авторитарной, императивной педагогики.

Встречи запланированы 26 и 27 сентября в Салехарде. Психолог и педагог, оказавший огромное влияние на образование и воспитание XX и XXI века в течение двух дней проведет семинар для педагогов, встретится со школьниками и пообщается с родителями. Как сообщили в правительстве ЯНАО, онлайн-трансляция семинаров и уроков будет доступна всем жителям города и округа на официальном сайте городского департамента образования.

Во время встречи с северянам Шалва Амонашвили расскажет о том, что делать, если не хватает терпения делать с ребенком домашние задания, выскажет свое мнение о цифровых технологиях в обучении и ответит на вопросы.