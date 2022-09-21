Власти Ямала поддержат грантами начинающих фермеров

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал поддержит грантами начинающих фермеров. Об этом сообщили власти округа.

- В ЯНАО стартовал ежегодный конкурс «Агростартап». Его цель - помочь предпринимателям, которые только начинают вести бизнес в сфере сельского хозяйства - говорится в информации правительства ЯНАО.

Заявители на грант могут претендовать на сумму не более пяти миллионов рублей на финансирование своих проектов. Средства нужно потратить на закупку животных, оборудования и подключение производства к инженерным сетям.

Отметим, что за четыре года гранты получили 16 фермерских хозяйств региона. Создано 16 постоянных рабочих мест.