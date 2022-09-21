Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в экологической акции «Сохраним лес»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Более 100 сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» и членов их семей приняли участие в экологической акции по посадке деревьев в рамках Всероссийского проекта «Сохраним лес». Активисты предприятия высадили более 4,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной.

Цель акции - привлечение внимание населения к теме профилактики лесных пожаров и лесовосстановления, улучшение экологической ситуации в стране.

АО «Транснефть – Сибирь»

Мероприятие по восстановлению лесного фонда проходило на территории Тюменского района. В посадке деревьев участвовали губернатор Тюменской области А.В. Моор, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Р.Р. Исламов, представители органов региональной власти, общественных организаций, производственных предприятий, студенты, волонтеры. В целом в акции было задействовано свыше 2000 человек, высажено порядка 79 тысяч саженцев сосны на площади 18 га.

АО «Транснефть – Сибирь»

Забота об окружающей среде входит в число приоритетов деятельности АО «Транснефть – Сибирь». «Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» на постоянной основе принимают участие в экологических акциях. Помимо посадки деревьев мы убираем мусор, накопленный годами, вдоль береговых линий водоемов, наводим порядок в парках и лесных массивах. Таким образом мы не только решаем экологические вопросы в части поддержания благоприятного состояния окружающей среды на той территории, где мы работаем, где живут наши семьи, но и говорим о высокой социальной ответственности предприятия», – подчеркнул генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Р.Р. Исламов.

АО «Транснефть – Сибирь»

В прошлом году сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» также поддержали акцию «Сохраним лес», высадив более 4 тысяч саженцев сосны.