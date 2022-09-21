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Здоровье21 сентября 2022 9:50

Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 сентября 2022 года: заболели еще 294 человека

Госпитализировано 25 человек
Виктория Терина
Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 сентября 2022 года: заболели еще 294 человека

Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 сентября 2022 года: заболели еще 294 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 сентября 2022 года увеличилось на 294. Всего с начала пандемии ковид подхватили 144 548 человека. Госпитализировано 25 человек. За весь период от коронавируса на Ямале скончались 1 044 человека.

В России коронавирусом заболели еще 53 045 человека, за весь период пандемии заболели 20 588 102 жителей страны. За день госпитализировано 4 321. За сутки в России умерли 107 человек с подтвержденным COVID-19, за весь период умерли 386 341 человека.