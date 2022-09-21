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Общество21 сентября 2022 6:55

Волонтеры Арктики завершили сезон уборок на Ямале

Добровольцы выезжали на расчистку Сеяхи, мыса Марре-Сале и бывшего посёлка Полярный
Виктория Терина
Фото: страница в соцсети "Вконтакте" губернатора ЯНАО

Фото: страница в соцсети "Вконтакте" губернатора ЯНАО

Волонтёры Арктики завершили сезон уборок на Ямале. Об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поблагодарив за заботу о северной земле всех добровольцев.

- В этом году добровольцы из 17 регионов страны и Казахстана выезжали на расчистку Сеяхи, мыса Марре-Сале и бывшего посёлка Полярный. Результат трёх экспедиций – убрано более сотни тонн металла, двести кубометров твёрдых бытовых отходов, полторы тысячи бочек из-под ГСМ - отметил глава региона.

Артюхов отметил, что добровольцы очистили территории острова Белый, Вилькицкого и мыса Харасавэй. В следующем году волонтёры приступят к очистке материковой части.