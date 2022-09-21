Паромную переправу Салехард – Лабытнанги могут закрыть из-за сильного ветра

Фото: телеграм-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале 22 и 23 сентября прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В связи с усилением ветра могут ограничить работу паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги, и не исключают её закрытие.

О возможных ограничениях сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В ведомстве отметили, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при скорости ветра не более 16 метров в секунду. Следить за работой переправы можно в онлайн режиме.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня на Ямале пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Юго-восточный с переходом на северо-западный ветер достигнет 7-12 м/с, а в отдельных районах ветер усилится до 15 м/с.