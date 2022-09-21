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Происшествия21 сентября 2022 3:45

В Ноябрьске водитель иномарки нарушил ПДД и спровоцировал аварию

Пострадавших госпитализировали
Виктория Терина
Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы.

Авария произошла на улице Советская 83/1 в Ноябрьске водитель автомобиля «Хендай», при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобиля «ВАЗ» и столкнулся с ним. В результате ДТП водители автомобиля «Хендай» и «ВАЗ» госпитализированы в медицинское учреждение.

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 3 380 зарегистрированных ДТП 18 человек погибли и 214 получили травмы, в их числе 27 детей. В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.