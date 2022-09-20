Специалисты изучат реки Ямала и узнают об изменениях климата

Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард

На Ямале в Научном центре изучения Арктики начали изучение формирования речного стока и эрозионных процессов в условиях изменения климата и деградации многолетней мерзлоты.

В бассейнах Оби, Надыма и Пура учёные установят гидрологические датчики для круглогодичного сбора информации о стоке воды и наносов в реках, а также метеорологических характеристиках – температуре, осадках и других параметрах. В итоге специалисты разработают физико-математические модели речного стока, для оценок влияния изменения климата, таяния многолетней мерзлоты и воздействия от сооружений на важнейшие речные артерии арктического региона.

В округе отсутствуют модели для прогноза гидрологических и гидроэкологических последствий хозяйственной деятельности и глобального изменения климата. Специалисты смогут оценить эффективность защитных мероприятий при возможных сценариях развития наводнений, прогнозировать уровни загрязняющих веществ и разрабатывать предложения по предотвращению опасных проявлений природных процессов.

– В результате будет создана уникальная региональная комплексная водно-эрозионная модель прогнозирования опасных гидрологических процессов в условиях распространения многолетней мерзлоты, – рассказал исследований ведущий научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики, кандидат географических наук Роман Колесников.