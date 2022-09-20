Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 сентября 2022 года: заболели еще 270 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 сентября 2022 года увеличилось на 270. Всего с начала пандемии ковид подхватили 144 254 человека. Госпитализировано 24 человека. За весь период от коронавируса на Ямале скончались 1 044 человека.

В России коронавирусом заболели еще 46 474 человека, за весь период пандемии заболели 20 535 057 жителей страны. За день госпитализировано 4 651. За сутки в России умерли 98 человек с подтвержденным COVID-19, за весь период умерли 386 234 человека.