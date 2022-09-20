Более 700 млн рублей направили тюменские энергетики на дополнительные меры соцподдержки персонала

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Делегация «Россети Тюмень» презентовала на Пленуме Тюменской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» итоги кадровой и социальной политики за 9 месяцев 2022 года. По оценкам энергокомпании, в текущем году стоимость дополнительных мер соцподдержки работников превысила 700 млн рублей.

В текущем году в крупнейшей электросетевой компании региона реализован комплекс мер, направленных на улучшение условий труда и социальных гарантий. На 15,9 % проиндексированы тарифные ставки, на 16 % увеличены социальные выплаты, осуществлён перенос годовой премии в ежемесячную и приняты дополнительные меры по мотивации производственного персонала. Уровень зарплаты работников превышает аналогичные средние показатели в регионах присутствия.

Принятые меры существенно увеличили конкурентные преимущества энергокомпании на региональном рынке труда. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков и председатель Тюменской межрегиональной организации ВЭП Сергей Подосинников также отметили возможности для дальнейшего развития социального партнерства. Энергокомпания заинтересована в активном участии профсоюза в мероприятиях по профилактике электротравматизма и реализации концепции Vision Zero, а также в совместном решении вопросов, связанных с организацией труда, улучшением социально-бытовых условий работы персонала, проведением соревнований профессионального мастерства и поддержкой деятельности Совета молодых специалистов.

«ВЭП является нашим надежным партнером. Благодаря совместной системной работе мы достигли значительных результатов в направлении качественного улучшения уровня жизни персонала. Эффективное сотрудничество и сближение позиций по широкому кругу вопросов существенно увеличивают взаимную вовлеченность в жизнь работников», – прокомментировал Исламбек Казбеков.