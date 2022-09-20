Жительница Нового Уренгоя стала жертвой мошенников и сама перевела им деньги Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Пострадавшей стала женщина, она рассказала полицейским, что неизвестные, злоупотребив ее доверием, украли у нее 531 тысячу рублей.

Полицейские пояснили, что ей на телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банка. Злоумышленники убедили женщину обналичить имеющиеся у нее на счетах деньги и с помощью банкомата перечислить их на указанные ими счета. После того, как женщина перевела им деньги с ней перестали выходить на связь.

Полиция Нового Уренгоя призывает жителей быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.