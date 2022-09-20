Чтобы выбрать «Лучшего участкового Ямала» осталось полдня

Первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022» подходит к концу Фото: Татьяна Коркина

Ямальцы могут выбрать лучшего участкового. До конца голосования осталось пол дня. Как сообщили в окружном УМВД, конкурс «Народный участковый - 2022» традиционно пройдет в три этапа. Первые два этапа запланированы на региональном уровне: с 11 по 20 сентября путем голосования будут определены набравшие наибольшее количество голосов претенденты, а среди них с 7 по 16 октября также в режиме online-отбора предстоит выбрать «Лучшего участкового Ямала».

Тот, кого выберут ямальцы, представит округ в финальном этапе Всероссийского конкурса, который пройдет в форме online-голосования на федеральном уровне. Сотрудника, который наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него, авторизовавшись в одной из предложенных соцсетей могут все желающие.

Проголосовать можно на сайте УМВД РФ по ЯНАО.