В Новом Уренгое местного жителя осудят за убийство собутыльника

В Новом Уренгое за убийство собутыльника осудят местного жителя Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела против местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве.

По информации следственного комитета, в Новом Уренгое, в общежитии по улице Набережная хозяин комнаты вместе с 42-летним гостем выпивал, компанию им составил 46-летний мужчина - сосед по общежитию. Общаясь, гости начали ругаться и 46-летний житель общежития жестоко избил потерпевшего, нанеся ему около 6 ударов пустой бутылкой из под спиртного по голове.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма.

Обвиняемого арестовали и уголовное дело направлено в суд.