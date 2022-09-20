В Новом Уренгое местного жителя осудят за убийство собутыльника

В Новом Уренгое за убийство собутыльника осудят местного жителя
Фото: Татьяна Коркина
В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела против местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве.
По информации следственного комитета, в Новом Уренгое, в общежитии по улице Набережная хозяин комнаты вместе с 42-летним гостем выпивал, компанию им составил 46-летний мужчина - сосед по общежитию. Общаясь, гости начали ругаться и 46-летний житель общежития жестоко избил потерпевшего, нанеся ему около 6 ударов пустой бутылкой из под спиртного по голове.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма.
Обвиняемого арестовали и уголовное дело направлено в суд.