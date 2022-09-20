Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован. В остальных авариях повреждены только автомобили.

На 2 километре автодороги подъезд к с. Горнокнязевск, неизвестный водитель наехал на пешехода, который находился на проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без предметов со световозвращающими элементами. В результате пешеход получил травмы, сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Как уточнили в ведомстве, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 3 362 зарегистрированных ДТП 18 человек погибли и 212 получили травмы, в их числе 27 детей.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам, в темное время суток, рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.