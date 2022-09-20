Погода на Ямале 20 сентября 2022: будет довольно тепло, но дождливо Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале сегодня, 20 сентября 2022, ожидается переменная облачность. Местами небольшой, днем по западной половине умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2 +7 градусов, при прояснении до -3 градусов, днем +8 +13 градусов, местами до +3 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.