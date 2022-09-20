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Общество20 сентября 2022 2:14

Погода на Ямале 20 сентября 2022: будет довольно тепло, но дождливо

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 20 сентября 2022
Виктория Терина
Погода на Ямале 20 сентября 2022: будет довольно тепло, но дождливо

Погода на Ямале 20 сентября 2022: будет довольно тепло, но дождливо

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале сегодня, 20 сентября 2022, ожидается переменная облачность. Местами небольшой, днем по западной половине умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2 +7 градусов, при прояснении до -3 градусов, днем +8 +13 градусов, местами до +3 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре