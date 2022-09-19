Мэр Ноябрьска помог стать городу зеленее. Фото: скриншот с видео

Мэр Ноябрьска помог стать городу зеленее. Алексей Романов побывал на посадке деревьев на улице Ленина и Советской.

« Дело нужное, благое. Да еще и погода нас балует. И компания отличная. А если серьезно – ноябряне высадили сегодня (это было 16 сентября – прим. ред.) более 200 деревьев. Липы украсят улицу Высоцкого, рябина и черемуха – Советскую. На Ленина появилась целая мини березовая роща».

Градоначальник поблагодарил всех, кто славно потрудился: «Уверен, все деревья посажены с любовью, а значит обязательно приживутся и порадуют нас в следующем году. Друзья, каждый может поддержать почин и сделать зеленее и лучше свой двор».