Проект энергетиков стал лауреатом международного конкурса по развитию Арктики. Фото - "Россети Тюмень".

Экологический проект тюменских энергетиков стал лауреатом «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа». Всего в 2022 году на конкурс было представлено 54 разработки от 42 организаций. Работа специалистов «Россети Тюмень» отмечена диплом лауреата.

Екатерина Малышева и Анна Иванова представили на суд жюри проект «Применение экологически ориентированных технологий при очистке ливневых стоков с маслосборников электрических подстанций, расположенных на территории ЯНАО».

Фото - "Россети Тюмень".

Работники «Россети Тюмень» провели анализ применяемых энергокомпанией способов снижения воздействия на окружающую среду при эксплуатации маслонаполненного оборудования. По мнению экспертов, представленный опыт может быть полезен другим организациям для решения аналогичной проблемы.

Замена маслонаполненного оборудования на экологически безопасные аналоги является одним из ключевых направлений реализации экологической политики системообразующего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона.