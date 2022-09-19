В Лабытнанги доставили 4 новых автобуса на газу. Фото - Марина Трескова в ВК.

В Лабытнанги доставили 4 новых автобуса на газу. Об этом сообщила мэр города Марина Трескова.

«Благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова старый общественный транспорт уходит в прошлое. Накануне в город поступили первые 4 новых автобуса, которые будут работать на газомоторном топливе. Спасибо Обь-Иртышскому речному пароходству за сотрудничество», – рассказала в социальных сетях градоначальник.

По словам Тресковой, к концу 2022 года в городе будет 15 таких автобусов. Она добавила, что в настоящее время идет строительство газонаполнительной станции и котельной для обеспечения теплом нового транспортного узла.