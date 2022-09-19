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Здоровье19 сентября 2022 9:30

Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 сентября 2022 года: заболели еще 265 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 19 сентября 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 сентября 2022 года увеличилось на 265.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 сентября 2022 года увеличилось на 265.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 сентября 2022 года увеличилось на 265. Всего с начала пандемии ковид подхватили 143 984 человека.

По состоянию на 19 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 054 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 38 595 человек, или на 8,5% меньше в сравнении с 18 сентября 2022 года. Выявлено 49 488 новых случаев. Умер за сутки 91 человек.