На Ямале продавали опасный для жизни алкоголь. Фото: Архив "КП"

На Ямале будут судить мужчину, который реализовывал опасный для жизни алкоголь. Преступление выявили местные оперативники и тюменские сотрудники ФСБ.

В 2019-2022 годах в Лабытнанги северянин продал жителю Салехарда немаркированную алкогольную продукцию в количестве около 2,5 тысяч бутылок. При этом, он знал, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности.

– В свою очередь, мужчина, приобретавший алкогольную продукцию у подозреваемого, реализовывал ее на территории Салехарда. Своими действиями мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей, – отметили в Следственном управлении СК по Ямалу.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении участников преступления уголовные дела окончены производством и направлены в суд для рассмотрения по существу.