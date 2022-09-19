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Происшествия19 сентября 2022 8:45

На Ямале продавали опасный для жизни алкоголь

Об этом сообщает СУ СК ЯНАО
Сергей Швецов
На Ямале продавали опасный для жизни алкоголь.

На Ямале продавали опасный для жизни алкоголь.

Фото: Архив "КП"

На Ямале будут судить мужчину, который реализовывал опасный для жизни алкоголь. Преступление выявили местные оперативники и тюменские сотрудники ФСБ.

В 2019-2022 годах в Лабытнанги северянин продал жителю Салехарда немаркированную алкогольную продукцию в количестве около 2,5 тысяч бутылок. При этом, он знал, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности.

– В свою очередь, мужчина, приобретавший алкогольную продукцию у подозреваемого, реализовывал ее на территории Салехарда. Своими действиями мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей, – отметили в Следственном управлении СК по Ямалу.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении участников преступления уголовные дела окончены производством и направлены в суд для рассмотрения по существу.