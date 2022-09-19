На Ямале подвели итоги конкурса по автомобильному многоборью среди женщин. Фото: ТГ-канал Алексея Романова.

На Ямале подвели итоги конкурса по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи», который на днях завершился в Ноябрьске. Участие приняли команды из 10 муниципальных образований.

По данным telegram-канала департамента региональной безопасности округа, всего 22 участницы боролись за призовые места. Первое место – у команды из Ноябрьска. В ее составе выступали Зарина Черепкова и Ярослава Половинка. Третье место заняла команда Красноселькупского района, второе – команда из Нового Уренгоя.

Конкурсантки показали свое мастерство в тренировочных заездах и скоростном маневрировании, показали знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Все участницы награждены дипломами и памятными призами.