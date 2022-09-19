В Тарко-Сале юноша сел в тюрьму из-за смерти дебошира, которого он побил. Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале 19-летнего молодого человека признали виновным в смерти мужчины. Теперь юноше придется отсидеть в колонии строгого режима 5 лет.

Трагедия произошла 13 мая 2022 года поздно вечером. Компания распивала спиртное в квартире потерпевшего. Пьяный 21-летний хозяин жилища стал ругаться с проходящей мимо его окон компанией молодых людей. Он выбежал на улицу, догнал прохожих и стал на них материться.

– В ответ на его действия осужденный стал бить мужчину по туловищу и голове. Потеряв равновесие, тот упал и ударился затылком об асфальт. Смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и комплекса входящих в нее повреждений, – сообщили в СУ СК по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия юноша дал явку с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.