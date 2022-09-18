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Звезды18 сентября 2022 15:31

Картина школьницы из Ноябрьска, написавшей портрет Петра I, попала в Новую Третьяковку

Посмотреть её можно в западном крыле музея
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Картину ученицы художественного отделения детской школы искусств Ноябрьска Дарьи Литовченко выставили в Новой Третьяковке. Творение юной художницы можно увидеть в выставочном зале Союза Художников России в западном крыле Новой Третьяковки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Работа Даши прошла отбор во второй этап Всероссийского молодежного творческого конкурса «Образ Петра Великого» при поддержке своего преподавателя, Инны Викторовны Любомской.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что на Ямале издан альбом картин «Говорящие со Временем. Картинная галерея на Полярном круге». Издание рассказывает о живописи второй половины 20 века.