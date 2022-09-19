Погода на Ямале 19 сентября 2022: будет довольно тепло, но дождливо Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 19 сентября 2022, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой, умеренный дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный и северо-западный, а затем и северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 C, днем + 10…+15 C.

Погода на Ямале 19 сентября в инфографике МЧС

По народному календарю 19 сентября (6 сентября по старому стилю) День архангела Михаила, одного из наиболее почитаемых библейских персонажей. В этот день на Руси устраивали сходки, на которых решали разные семейные и соседские дела, после чего пировали. Работать на Михаила было нельзя, считалось, что за это накажет Бог.

С Михайлового дня начинались первые морозы. Если после них на деревьях появлялся иней, значит, снег зимой будет обильным. Если листья падали с осины лицом вверх, значит, зима будет студеной. Если «изнанкой» - теплой.