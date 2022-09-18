В Новом Уренгое сотрудник ЧОП подрался с посетителем. Фото: 2GIS.

Накануне вечером в Новом Уренгое произошла драка. Конфликт между двумя мужчинами возник в торговом центре «Солнечный». Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что один из мужчин сидит на поваленном на пол оппоненте и бьет его по лицу. Сообщается, что этот мужчина — сотрудник частного охранного предприятия.

Предположительно, посетитель был пьян и охранник не хотел пускать его внутрь.

Мнение пользователей под видео разделилось: одни считают, что охранник все сделал правильно, другие — что он зря применил силу.

«Эти сотрудники ЧОП очень много на себя берут и позволяют себе много чего», — считает пользовательница Светлана.

«Очень жалко девочку, которая стала свидетелем избиения ее отца мужчиной, который, по идее, должен следить за порядком и безопасностью в торговом центре», — написала другая жительница Ямала.

В одном вопросе, впрочем, комментаторы сошлись — в вопросе, почему проходящие мимо посетители не попытались разнять дерущихся мужчин.