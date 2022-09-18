Самые высокие здания на Ямале расположились в Салехарде и Надыме. Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО составил топ самых высоких сооружений в городе. В пятерку вошли объекты высотой от 39,3 до 68,4 метра.

На первом месте оказался мост Факел через реку Шайтанка в Салехарде. Его высота — те самые 68,4 метра. Внутри расположен ресторан, из которого виден весь город до окраин. Строили мост два года, отметили в департаменте.

На втором месте — инженерно-эксплуатационный корпус в Надыме высотой 54 метра. Он является частью стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей». На возведение ушло 3,5 года.

Третье место у жилого дома в Новом Уренгое — 49,5 метра. Там же расположено административное здание «Новотека» высотой 45,1 метра.

На пятом месте в топе самых высоких ямальских сооружений расположилось здание окружного правительства — 39,3 метра. Строили его на протяжении 2,5 года.

— Вскоре на место в топе смогут претендовать строящиеся в Салехарде Храм в честь Преображения Господня и многоквартирный дом в микрорайоне Обдорский. В Новом Уренгое рейтинг высоток пополнят жилой дом в микрорайоне Славянский и деловой центр, — отметили в департаменте.