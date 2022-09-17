В Новом Уренгое задержали мужчину с килограммом наркотиков. Фото - УМВД ЯНАО.

В Новом Уренгое полицейские после получения оперативной информации на улице задержали 39-летнего ранее судимого жителя Иркутской области. У него нашли 1 сверток и 1 пакет с порошкообразными веществами.

– Изучением веществ занялись эксперты-криминалисты. Они установили, что изъятые вещества являются наркотиком синтетического происхождения общей массой 1000,68 грамм. Наркотическое средство мужчина намеревался сбыть на территории города, – рассказали в УМВД ЯНАО.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.