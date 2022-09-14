Умные камеры в Уренгойской электросетевой компании проследят за безопасностью объектов. Фото: Предоставлено "КП"

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС развернула интеллектуальную систему безопасности на территории Уренгойской электросетевой компании. Решение на базе комплексного видеонаблюдения ведет круглосуточный контроль за производственными объектами и обеспечивает безопасность территории распределительного предприятия.

Система видеонаблюдения, включающая 28 цифровых IP-камер Full HD, производит видеофиксацию с внешних и внутренних контуров цехов по ремонту электрооборудования, складских помещений, гаража спецтехники, входной группы комплекса. Цилиндрические и купольные камеры высокого разрешения с учетом углов обзора без «слепых зон» фиксируют время, дату событий, перемещения персонала, а также въезд и выезд транспортных средств с территории объекта. Система выдерживает температуру до -50 градусов, что обеспечивает бесперебойную работу видеонаблюдения в любое время года в северных климатических условиях. Видео в режиме онлайн доступно для удаленного просмотра через личный кабинет. Вся информация хранится на локальном носителе организации.

Фото предоставлено "КП".

– МТС обладает многолетней технологической экспертизой в разработке цифровых решений для бизнеса в различных отраслях, в том числе энергетики. Большим спросом пользуется не только видеонаблюдение, но и другие инновационные разработки, которые тоже направлены на снижение издержек. Например, IoT-решение для автоматического сбора показаний счетчиков, которое мы внедрили в Новосибирске. Еще одна умная технология помогла «Башкирэнерго» выявить коммерческие потери на электросетях. Алгоритмы искусственного интеллекта и анализ больших данных за короткое время обнаружили следы взлома счетчиков потребителей для занижения показаний в 7-10 раз. Это еще раз подтверждает широкий спектр применения наших возможностей в решении даже самых сложных задач, – рассказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

– Мы продолжаем курс цифровой трансформации предприятия, внедряя передовые технологии и разработки на всех этапах нашей деятельности. Один из таких шагов – установка системы видеонаблюдения, которая помогает нам оценивать и повышать качество работы с подрядчиками, отслеживать перемещения материальных ценностей. И мы уже увидели в этом эффективность в виде снижения наших затрат. Партнеры из МТС продемонстрировали высокий уровень ответственности и глубокое понимание наших потребностей. Проработали индивидуальное решение и реализовали его собственными силами «под ключ» - от создания проекта, до монтажа и запуска сервиса, – прокомментировал генеральный директор АО «Уренгойская электросетевая компания» Валерий Кудрявенко.